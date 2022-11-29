السنغال وهولندا يصعدان لدور الـ16 بكأس العالم 2022.. والإكوادور وقطر يودعان المونديال (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل منتخبا السنغال وهولندا إلي منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، بعد صعودهما عن المجموعة الأولى، بعد فوزهما على الإكوادور وقطر، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولي بالمونديال.

وحقق منتخب السنغال فوزا مستحقا على الإكوادور 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد "خليفة الدولي".

وفي الدقيقة 44، حصل منتخب السنغال على ركلة جزاء مستحقة أمام الإكوادور، يسجل منها إسماعيلا سار هدف التقدم لأسود التيرانجا.

وفي الدقيقة 68، أحرز مويسيس كايسيدو هدف التعادل لمنتخب الإكوادور أمام السنغال لتصبح النتيجة 1-1 بين الطرفين

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وفي الدقيقة 44، حصل منتخب السنغال على ركلة جزاء مستحقة أمام الإكوادور، يسجل منها إسماعيلا سار هدف التقدم لأسود التيرانجا.

هولندا تحسم الصدارة

على الجانب الأخر، فاز منتخب هولندا على نظيره القطري، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب "البيت"، فى ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى.

نجح كودي جاكبو في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب هولندا في الدقيقة 27 من زمن المباراة،

وأضاف فرينكى دى يونج ثانى أهداف منتخب هولندا ضد قطر في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، حسم منتخب هولندا صدارة ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، يليه السنغال بـ6 نقاط، فيما جاءت الإكوادور ثالثا بـ 4 نقاط، فيما تذيل منتخب قطر الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.