شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للرماية يلتقي برؤساء الاتحادات الأفريقية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية جلسة مع اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية في حضور سكرتير عام الاتحاد الدولي على هامش الجمعية العمومية المنعقدة داخل مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 26 وحتى 30 نوفمبر.

في بداية الاجتماع قدم رؤساء الاتحادات الافريقية الشكر لرئيس الاتحاد الدولى على المجهود الكبير الذي بذله الاتحاد خلال الفترة الماضية

وطالب أعضاء الجمعية العمومية ليسين بضرورة دعم الإتحادات الأفريقية بسبب ضعف الدعم الحكومي في العديد من الدول الأفريقية

ووعد رئيس الاتحاد الدولي الاتحادات الأفريقية بطرح دعم كافة الاتحادات خلال اجتماعه مع الجمعية العمومية المقبلة

يذكر أن مصر تستضيف فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للرماية بمدينة شرم الشيخ على هامش استضافة مصر لبطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى والتي تقام على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل.