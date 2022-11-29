كيف يفكر فيتوريا في مستقبل المنتخب قبل مباراتي مالاوي؟

القاهرة - سامية سيد - يعكف فيتوريا حاليا على دراسة الخطة التي يجهز بها المنتخب للمعسكرات المقبلة وخاصة مباراتي مالاوي حيث يترقب إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقرر اقامتها في كوت ديفوار 2024.

ويستكمل منتخب مصر مبارياته فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بمواجهة مالاوى، فى الجولة الثالثة بمصر، بعدما فاز المنتخب بالمباراة الأولى على غينيا بهدفٍ دون رد، وخسر الثانية على يد إثيوبيا، ليتساوى مع رفقاء المجموعة برصيد 3 نقاط، لكنه يحتل المركز الأخير بفارق الأهداف. ولم تتحدد مواعيد مباريات الجولة الثالثة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، لكن من المنتظر أن تقام فى مارس المقبل، وسيكون الموعد المبدئى لمباراة مصر ومالاوى هو 20 مارس 2023، وفى انتظار تحديد الموعد النهائي.

تسليم تقرير ودية بلجكيا سلم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تقريره الفني عن معسكر المنتخب في نوفمبر والذى تخلله مباراة واحدة وديًا أمام المنتخب البلجيكي والتى فاز بها الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحيد في القلاء اذي أقيم على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت. مباراة بلجيكا وما احيط بها من فرحة عارمة وصخب كبير، يجعل فيتوريا على أهبة الاستعداد للاستحاقات المقبلة

الرغبة في الحفاظ على مكاسب البداية الرغبة في الحفاظ على مكاسب البداية يسعى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لمواصلة حفاظه على سجله الخالي من الهزائم منذ توليه تدريب منتخب مصر ، فقد قاد المدرب البرتغالي الفراعنة فى مباراتين سابقتين قبل الفوز على بلجيكا، فاز فى اللقاء الأول على النيجر بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يكرر نفس النتيجة أمام ليبيريا، قبل أن يفوز على بلجيكا بثنائية. وتولى روى فيتوريا مسؤولية المنتخب الوطنى فى 23 سبتمبر الماضي، خلفاً لإيهاب جلال الذى تمت إقالته لتراجع النتائج. استغلال المكاسب في تجهيز اللاعبين استغلال المكاسب في تجهيز اللاعبين فيتوريا الذى لم يلعب أي مواجهة رسمية مع المنتخب حتى الآن، يستعد حاليا لمواجهتي مالاوى فى تصفيات أفريقيا المقرر لهما مارس المقبل، وربما تمنحه المكاسب الفنية من مباراة بلجيكا، دفعة قوية لمواصلة مسيرته الناجحة مع المنتخب. أهم المكاسب التي يبنى عليها فيتوريا خططه المستقبلية، هي عودة النجوم لمستواها المعهود، من خلال تألق لافت للنجم محمد صلاح، الذى قدم مباراة كبيرة أمام بلجيكا، استحق عليها جائزة رجل المباراة، وأيضا مسجلا هدفى منتخب مصر، المهاجم المتوهج مصطفى محمد، والجناح الطائر محمود حسن تريزيجيه. صعوبة اقامة معسكر في ينايركما أبلغ مسئولي اتحاد الكرة البرتغالي روي فيتوريا بصعوبة توفير معسكر للمنتخب الشهر المقبل أو خلال يناير لعدم وجود توقفات الدولية، حيث يبدأ معسكر المنتخب المقبل في مارس 2023 والذى يشهد مواجهتى مالاوي في تصفيات إفريقيا.

وطلب فيتوريا بتوفير معسكر للمنتخب فش هر يناير على أقصى تقدير، على أن يكون لمدة أسبوع واحد فقط خارج الأجندة الدولي، لكن اتحاد الكرة أبلغه بصعوبة ذلك نظرا لضغط جدول الدوري وكأس الرابطة.