شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يعود لقائمة الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لقائمة الأهلي في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وخرج حمدي فتحي من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب التي أقيمت أول أمس ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر وفاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة في العضلة الخلفية خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير قبل أن يتماثل للشفاء ويؤكد جاهزيته للمباريات بعدما شارك في التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق.