شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يضم 22 لاعباً لقائمة الاتحاد السكندرى استعداداً لمواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عن قائمة سيد البلد استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غداً الأربعاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة زعيم الثغر، لمواجهة غزل المحلة، كلا من:

المهدي سليمان - صبحي سليمان - عمرو خليل -هشام صلاح - كزيتو - محمد الصالح - خالد صبحي - صبري رحيل - ساليفو مور - مروان عطية - سعيدو سمبوري - أحمد عادل ميسي - إبراهيم حسن - ناصر ناصر - محمود عبد العزيز- عبد الغني محمد - كريم الديب - فوزي الحناوي - مصطفى إبراهيم - كريستوفر مابولولو - أوستن أموتو - أحمد عيد.

وأبدى زوران ارتياحه لأداء المحترف الأوغندي الظهير الأيمن كيزيتو خلال التدريبات وأثنى على أداءه وقال أن اللاعب لديه إمكانيات كبيرة ويستطيع ان يعبر عنها خلال طريقه لعبه بالملعب ويفكر جديا في الدفع به في مباراة المحلة على حساب هشام صلاح ، ويبدو أن قلبي الدفاع خالد صبحي ومحمد الصالح حجزا مكانهما في التشكيل الأساسي مع غياب محمود علاء الذي يغيب للمباراة الثانية بسبب الطرد في مباراة الداخلية في الجولة الثانية، بينما صبري رحيل يعيش في أفضل حالة فنية وبدنية هذه الأيام وعطاء لا محدود خلال التدريبات ولا بديل عنه في اللقاء القادم .

كما استقر زوران على مروان عطية وساليفو مورو كلاعبي وسط مدافعين وكذلك الثنائي أحمد عادل ميسي وإبراهيم حسن كجناحين ، وهناك منافسة كبيرة بين سعيدو سمبوري وإسلام عبد النعيم لحجز المقعد الثالث لخط الوسط ، وتبقى المنافسة القوية في خط الهجوم بين الدبابة النيجيرية أوستن أموتو والقاطرة الأنجولية مابولولو .

كما سيغيب خالد الغندور قائد الفريق عن معسكر المحلة بعد أن اشتكى من بعض الآلام ويبذل الجهاز الطبى مجهود كبير مع اللاعب لتجهيزه.