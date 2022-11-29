الامارات | للمرة الثانية في تاريخها.. السنغال تتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم

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شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية في تاريخها.. السنغال تتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ المنتخب السنغالي لكرة القدم، بطل القارة السمراء، الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على نظيره الاكوادوري 2-1 الثلاثاء على استاد خليفة في الدوحة في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر.
وسجل مهاجم واتفورد الإنكليزي اسماعيلا سار (44 من ركلة جزاء) ومدافع تشلسي الإنكليزي خاليدو كوليبالي (70) هدفي السنغال التي نالت وصافة المجموعة، ولاعب وسط برايتون الإنكليزي مويسيس كايسيدو (68) هدف الإكوادور التي خرجت خالية الوفاض بعدما كانت في الصدارة قبل الجولة الثالثة.
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