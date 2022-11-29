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الامارات | هولندا تهزم قطر بأقل مجهود وتبلغ ثمن النهائي في صدارة المجموعة الأولى

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت هولندا إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم متصدرة للمجموعة الأولى بفوز سهل 2-صفر على قطر صاحبة الضيافة التي تعرضت للهزيمة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء.

وضع المهاجم كودي جاكبو هولندا في المقدمة بتسديدة منخفضة بعد توغل في عمق الدفاع بالدقيقة 26، ليحرز هدفه الثالث على التوالي ويتساوى مع الفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إينر فالنسيا في صدارة الهدافين.

وضاعف فرينكي دي يونج لاعب وسط النتيجة من مدى قريب بعد خمس دقائق من الشوط الثاني مستغلا تسديدة ممفيس ديباي المرتدة من الحارس مشعل برشم.
ورفعت هولندا رصيدها إلى سبع نقاط لتضمن القمة بينما كانت قطر أول المغادرين بالبطولة بالفعل منذ الجولة الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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