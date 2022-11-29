شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل معايشة محمد عبد المنصف فى بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك ودجلة والاتحاد السكندرى ومنتخب مصر السابق، على قضاء فترة معايشة مع الجهاز الفنى لفريق بيراميدز تحت قيادة اليونانى تاكيس جونياس.

من جابنه كشف عبد المنصف تفاصيل فترة المعايشة التى يقضيها مع بيراميدز فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، مؤكدًا إن حرص على قضاء تلك الفترة والتى لم يتم تحديد موعد نهايتها من أجل تطوير نفسه فى مجال تدريب حراس المرمى.

أضاف "أوسة" إنه يرغب فى تطوير نفسه فى مجال تدريب حراس المرمى، وعدم الاعتماد على اسمه فقط، والتعرف أكثر على كيفية التعامل النفسى مع الحراس، والأحمال البدنية، وأنواع التدريبات المختلفة.

وعن اختيار فريق بيراميدز لقضاء المعايشة فيه، قال عبد المنصف، إنه معجب بطريقة لعب اليونانى تاكيس جونياس، والذى يشترط أن يكون الحارس يجيد اللعب بالقدم، وإن تلك الطريقة هى الطريقة الحديثة فى كرة القدم، كما إنه يرتبط بعلاقة صداقة مع المدرب وأفراد الجهاز الفنى، وكذلك اللاعبين والمسئولين.

ووجه عبد المنصف الشكر للجهاز الفنى لبيراميدز على مده بالمعلومات الكافية، وتوفير كافة سبل تحقيق رغبته من تلك المعايشة، متمنيًا لهم التوفيق فى الفترة المقبلة.



عبد المنصف فى بيراميدز



عبد المنصف واحمد فتحى



محمد عبد المنصف وهانى سعيد