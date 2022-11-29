شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إحالة مدرب بيراميدز للتحقيق.. تعرف على اختصاصات لجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، الخميس المقبل بمقر الاتحاد لنظر بعض الشكاوى المقدمة للجنة وعلى رأسها شكوى لجنة الحكام ضد اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز.

كشف مصدر باتحاد الكرة سبب إحالة تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح، موضحا أن لجنة الحكام تقدمت بمذكرة ضده بسبب تصريحاته ضد الحكام خلال الفترة الأخيرة.

ونرصد في التقرير التالي اختصاصات لجنة الانضباط باتحاد الكرة:

لجنة الانضباط يجب أن تكون من اللجان التابعة للهيئات القضائية الموجودة في الهيكلة التنظيمية للاتحاد، وتعمل على تطبيق القواعد الانضباطية المتضمنة لوائح الاتحاد المختلفة

تقوم اللجنة بالنظر فى المخالفات التى ترفعها لها لجنة المسابقات أو اى من اللجان الأخرى والتي لم ينتبه مسؤول المباريات إليها ولم ترد فى التقارير الرسمية المرفوعة عن المباراة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وفق القواعد الانضباطية

من مهامها الفصل فى المنازعات المرتبطة بمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد، وتصحيح الأخطاء المادية الواردة فى القرارات الانضباطية للحكام مع مراعاة ما ورد من أحكام تتعلق بالاعتراض على الحكام فى لائحة المسابقات

تقوم اللجنة بفرض عقوبات إضافية وفقا لطبيعة وجسامة الخطأ.

يخضع أداء لجنة الانضباط والأخلاق للائحة الانضباط والأخلاق الصادرة عن الاتحاد، ولا تقوم اللجنة بإصدار أي قرارا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.

يجوز للجنة الانضباط والأخلاق تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق الصادرة عن الاتحاد على الأعضاء (الأندية والروابط) والمسؤولين والإداريين واللاعبين والأندية ووكلاء المباريات والوسطاء وغيرهم.

يجوز الاعتراض على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق أمام لجنة الاستئناف وفق أحكام لائحة الانضباط والأخلاق.