شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود طاهر محمد طاهر أمام الطلائع بالدوري بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود لاعبه طاهر محمد طاهر في مباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب طاهر محمد طاهر عن مواجهة الاهلى مع الداخلية الأخيرة بالدوري تنفيذاً لعقوبة إيقافه المقدرة بمباراتين بعد تعرضه للطرد في مباراة الاسماعيلى بالدوري.

يحصل لاعبو النادى الأهلى على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم، الثلاثاء، لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف تدريباته صباح غد الأربعاء.

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر، بعدما تغلب على المقاولون العرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على استاد الأهلي و السلام.

وفي الدوري المصري، خاض الأهلي 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.