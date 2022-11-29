تدريبات إضافية لأوباما وسامسون أكينيولا فى الزمالك قبل لقاء المصرى

القاهرة - سامية سيد - خاض يوسف إبراهيم "أوباما" والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام ثنائي الأبيض بالتدريب على التسديدات على المرمى من مسافات متنوعة، وأدى اللاعبان التدريبات بالتسديد على مرمى ثنائي حراسة المرمى السيد عطية ومحمد نديم.

ويواصل الفريق استعداداته لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فيريرا، حرص على مشاهدة مباراة فريقه الماضية أمام المصرى البورسعيدى فى بطولة كأس مصر، والتى تولى قيادتها مساعده روى أجواش نظرًا لسفر فيريرا إلى بلاده.

وقام الخواجة البرتغالى بمشاهدة مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى فى بطولة الكأس، للوقوف على بعض النقاط الفنية التى سيقوم بمعالجتها قبل المباراة التى ستجمع الفريقين من جديد بعد غد الخميس المقبل فى بطولة الدورى.