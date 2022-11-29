شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بنها فى سادس جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بنها بنتيجة 3/0، فى إطار سادس جولات دورى الرجال الممتاز للكرة الطائرة للموسم المحلى 2022 / 2023 على صعيد المجموعة الأولى .

بينما تشهد المجموعة الثالثة مواجهة بين الأهلى أمام بنها.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة، السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.