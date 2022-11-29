20 لاعبا فى قائمة البنك الأهلي لمواجهة إنبي بالدورى

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الأربعاء في تمام الثالثة إلا ربع عصرا ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى .

وجاءت القائمة علي النحو التالي :

حراسة المرمي .. محمود الزنفلي _ أحمد صبحي .

خط الدفاع .. محمود الجزار _ أمير مدحت ، أحمد العش _ عاصم صلاح _ إسحاق يعقوبو _ أحمد توفيق _ أسامة إبراهيم .

خط الوسط .. محمد فتحي _ حمدي علاء _ محمود سيد _ محمد هلال _ إسلام جابر _ محمود قاعود _ موسي دياوارا .

خط الهجوم .. رزاق سيسيه _ كريم بامبو _ ناصر منسي _ أسامة فيصل .

ويغيب محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام إنبى غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإصابة .

ويخضع محمد أبو جبل لتدريبات تأهيلية تحت أشراف طبيب الفريق خلال المرحلة المقبلة أستعدادا للمشاركة في المران الجماعى و المباريات حيث يعانى من الإصابة بكدمة في الكتف.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط حيث تمكن من الفوز فى مباراة واحدة أمام سيراميكا و التعادل فى مباريتين أمام فاركو وسموحة والخسارة فى مباراة واحدة أمام بيراميدز.