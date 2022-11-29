شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يشارك ببطولة الجائزة الكبرى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى على المشاركة فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى النهائية المقرر إقامتها بالرياض فى الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر ان يشارك المنتخب فى منافسات الباراكروجى و G10.

يذكر أن سيف عيسى، توج ببرونزية بطولة العالم بوزن تحت 80 كجم، والتى جاءت بعد غياب لمنتخب التايكوندو عن التتويج بميداليات بطولة العالم منذ 9 سنوات على مستوى الكبار .

وضمت قائمة المنتخب فى البطولة كلا من مصطفى فرج وزن تحت 58 ك، أحمد وائل وزن تحت 63 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، رامي عيسى وزن تحت 74 ك، سيف عيسي وزن تحت 80 ك، احمد راوى وزن تحت 87 ك، شهد سامى وزن تحت 49 ك، أشرقت نبيل وزن تحت 57 ك، آية شحاته وزن تحت 67 ك، ميسون إيهاب وزن تحت 73 ك.