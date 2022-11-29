شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة خاصة مع دونجا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على عقد جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وتحدث فيريرا مع " دونجا " حول مدى جاهزيته للفترة المقبلة بعدما قطع شوطا كبيرا من البرنامج التأهيلي الخاص به، واقترب من العودة للتدريبات الجماعية.

وأكد المدير الفني للزمالك لدونجا ثقته الكاملة فيه، مشددا على أنه سيكون أحد عناصر الفريق المهمة بعد عودته.

كما منح فيريرا تعليماته الفنية للاعبي الأبيض قبل خوض التقسيمة الفنية خلال مران اليوم، وعقد المدرب جلسة مع اللاعبين لشرح تعليماته قبل انطلاق التقسيمة، وحرص المدير الفني على متابعة تنفيذ اللاعبين لتعليماته ووجه كل لاعب على حدة لتنفيذ المطلوب منهم خلال التقسيمة.

ويواصل الفريق استعداداته لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.