شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى محمود أبو الرجال يظهر لأول مرة فى كأس العالم بمباراة قطر وهولندا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة قطر مع هولندا التي انطلقت منذ قليل ، فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم 2022، الظهور الأول للحكم المصرى محمود أبو الرجال يظهر لأول مرة فى مباراة قطر وهولندا.

ويظهر محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول للحكم الجامبى بكارى جاساما، الذى سيدير مباراة قطر وهولندا، بجانب كل من الكاميرونى إلفيس نوبوي، وماى نينج من جزر القمر، ورضوان جيد كحكم لتقنية الفيديو، وعادل زاروق مساعد حكم الفيديو، والجزائرى مقران غوراري، والتيشيلى خوليو باسكونيان.

وتضم قائمة الحكام التى أعلن عنها الاتحاد الدولى فيفا 36 حكماً للساحة، و69 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو، حيث تم اختيار هؤلاء الحكام بالتنسيق مع الاتحادات القارية.

وجاءت اختيارات فيفا للحكام لتضم 13 حكماً عربيا، بينهم 3 حكام ساحة هم الجزائري مصطفى غربال، والإماراتي محمد عبد الله والقطري عبد الرحمن الجاسم، والمساعدين المصرى محمود أبو الرجال، والجزائريان عبد الحق إتشعلي وقوراري مقران والقطريان طالب المري وسعود أحمد، والإماراتيان محمد الحمادي وحسن المهري، بالإضافة إلى 3 حكام فيديو وهم القطري عبد الله المري، والمغربيان رضوان جياد وعادل زوراق.