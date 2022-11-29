شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للأهلي يؤكد جاهزية محمد عبد المنعم لمباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق قادر على المشاركة في المباريات الرسمية حال استدعاء الجهاز الفني له، موضحاً أن اللاعب شارك في تدريبات الفريق الأخيرة وبات لائقاً للمشاركة في المباريات الرسمية.

وخرج عبد المنعم من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب التي أقيمت أول أمس ، الأحد، باستاد الأهلي والسلام في ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر وفاز فيها الأهلي بركلات الترجيح 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلى 1/1 .

وأجرى عبد المنعم مؤخراً جراحة في الأنف قبل أن يتماثل للشفاء ويُشارك في تدريبات الفريق الأخيرة ويؤكد جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ومن المقرر أن يدخل عبد المنعم ضمن حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.