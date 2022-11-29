شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وجابر والمثلوثى ينتظمون فى تدريبات الزمالك الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض حمزة المثلوثي وعمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" ثلاثى الزمالك التدريبات الجماعية بشكل طبيعي في مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان الثلاثي أدى فقرة تأهيلية خلال مران الأمس بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة لعلاج حالة الإجهاد، وشارك الثلاثي في مران الزمالك اليوم بشكل طبيعي استعدادا للمباراة المقبلة أمام المصري.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان شيكابالا انتظم في الجزء الأول من التدريب مع زملائه تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال بنادي الزمالك والذي تضمن بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وأنهى "شيكابالا" المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الكتف خلال مباراة إنبي في الدوري .

وخاض شيكابالا تدريبات منفردة بالكرة بعد انتهائه من المشاركة في الفقرة الأولى من المران .