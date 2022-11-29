شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب استبعاد رمضان صبحى من قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود غدًا الأربعاء، استبعاد رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق من المواجهة، المقرر إقامتها في الثالثة إلا الربع من مساء الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الخامسة من مباريات الدوري.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى لبيراميدز فى تصريحات خاصة، إن سبب الاستبعاد جاء وفقًا لرؤية فنية للمدير الفنى للفريق اليونانى تاكيس جونياس، لاسيما وإن رمضان تعرض لكدمة خفيفة فى القدم.

وشهدت القائمة عودة إبراهيم عادل بعد تماثله للشفاء من الإصابة العضلية التى تعرض لها، وأصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه.

وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس