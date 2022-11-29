شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حكم بطلان انتخابات اتحاد تنس الطاولة بعد "التنازلات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حكمها بصحة انتخابات الاتحاد المصري لتنس الطاولة التي عقدت يوم 15 يناير 2022 الماضي، وذلك بعد التنازل عن الدعوى المرفوعة مسبقا من الثنائي هشام ابو حشيش ووليد محمود.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري قد قضى بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة يوم 29 يونيو الماضي، في الدعوى المرفوعة ببطلان انتخابات مجلس الإدارة التي أسفرت عن فوز معتز عاشور برئاسة الاتحاد.

واستطاع معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية من حل الخلاف وديا مع المدعين، ليتقدم بعدها مباشرة الثنائي بإقرار تنازله عن الدعوى المرفوعة مسبقا.

ويعد اتحاد تنس الطاولة بذلك أول اتحاد يتم إلغاء حكم بطلان انتخاباته، بعد تدخل اللجنة الأولمبية المصرية لحل النزاع بالتراضي بين الأطراف ولم شمل أسرة الاتحاد.

جدير بالذكر أن انتخابات اتحاد تنس الطاولة المصري قد أقيمت في الـ15 من شهر يناير الماضي، وأسفرت عن فوز معتز عاشور برئاسة مجلس الاتحاد.