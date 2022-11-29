شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سبب تسمية منتخب المكسيك بـ" إل ترى كولور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق لقب "إل ترى كولور" على منتخب المكسيك الذى يشارك حاليا فى بطولة كأس العالم 2022 فى قطر، وتشير التسمية إلى الألوان الثلاثة فى العلم المكسيكي الأحمر والأبيض والأخضر.

وحذر جيراردو مارتينو، المدير الفنى لمنتخب المكسيكي، الأخضر السعودي قبل المواجهة الحاسمة بينهما فى الجولة الثالثة من مجموعات مونديال قطر 2022.

وباتت حظوظ المكسيك معقدة فى التأهل لدور الـ 16 بخسارتها أمام الأرجنتين 0-2، أمس السبت، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال قطر، حيث تجمد رصيدها عند نقطة واحدة وتراجعت للمركز الرابع والأخير بفارق ثلاث نقاط خلف بولندا المتصدرة ونقطتين خلف الأرجنتين والسعودية.

وتحتاج المكسيك للفوز على السعودية بثلاثة أهداف على الأقل غدا الأربعاء لضمان التأهل، مع تعثر بولندا أمام الأرجنتين.

وقال مدرب المكسيك فى تصريحات صحفية، "طالما هناك فرصة للتأهل ستحاول المكسيك استغلالها".

وأضاف مارتينو فى المؤتمر الصحفي عقب خسارة فريقه أمام الأرجنتين، "السعودية بحاجة إلى الفوز بهذه المباراة، ونحن كذلك، هى بحاجة لتسجيل الأهداف ونحن أيضا، فى الحياة وفي كرة القدم يجب أن نعتاد على استعادة التوازن واستغلال الفرص، فريقى لا تزال لديه فرص للتأهل، حتى لو كان ذلك صعبا".

وواصل مدرب المكسيك، "لقد حافظنا على رؤوسنا مرفوعة في مواجهة خصم كبير الأرجنتين، وأنا متأكد أننا سنبذل قصارى جهدنا فى المباراة القادمة ضد السعودية".

وزاد مدرب المكسيك قائلا، "لقد منعنا الأرجنتين من الحصول على فرص لمدة ساعة لعبنا هكذا لأننا اعتقدنا أنها أفضل طريقة لمواجهة الأرجنتين كان لدينا مهاجمان سريعان، كنا نرغب في إيجاد مساحات مع انطلاقات الجناحين ربما لم ننجح بالطريقة التي توقعناها، وأحيانا أخطأنا التمريرات الأخيرة".

وأتم مارتينو، "لقد ارتكبنا خطأ صغيرا جدا، وسجل ميسي بعد ذلك تلقينا هدفا ثانيا قاسيا ميسي يحتاج فقط خمس دقائق ليؤذيك، حتى 30 ثانية حظي ميسي بمساحة عندما هز الشباك، لأننا ارتكبنا خطأ لا أعتقد أنه حصل على مساحات كبيرة أثناء المباراة نحن نعيش من أجل هذه المشاركة مدة عام ونصف العام، وأنا أعرف كيف يشعر الناس".