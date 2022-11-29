شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب محمد أبو جبل عن مرمى البنك الأهلى أمام إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام إنبى غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإصابة .

ويخضع محمد أبو جبل لتدريبات تأهيلية تحت أشراف طبيب الفريق خلال المرحلة المقبلة أستعدادا للمشاركة في المران الجماعى و المباريات حيث يعانى من الإصابة بكدمة في الكتف.

ويسعد فريق البنك الأهلى حاليا لملاقاة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ5 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الثالثة إلا الربع عصرا.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط حيث تمكن من الفوز فى مباراة واحدة أمام سيراميكا و التعادل فى مباريتين أمام فاركو وسموحة والخسارة فى مباراة واحدة أمام بيراميدز.