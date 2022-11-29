الامارات | الإثارة تتواصل حول "الهدف الشبح".. فيرنانديز يوافق على احتساب هدف البرتغال باسم رونالدو (فيديو)



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت الإثارة حول الهدف الأول الذي أحرزه منتخب البرتغال في مرمى نظيره الأروغوياني في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2022.



وبعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم احتساب الهدف باسم برونو فيرنانديز بدلاً من النجم كريستيانو رونالدو، طرأت تطورات جديدة مثيرة حول الهدف الذي أطلقت وسائل الإعلام العالمية عليه لقب "الهدف الشبح".



وذكر الإعلامي البريطاني بيرس مورغان الذي أجرى مقابلة مثيرة للجدل مع كريستيانو رونالدو قبل انطلاق المونديال وتسببت المقابلة في فسخ النجم البرتغالي عقده مع مانشستر يونايتد، أنه تلقى رسالة نصية من رونالدو أكد خلالها أنه أحرز الهدف الأول للبرتغال مشيراً إلى أن برونو فيرنانديز يوافق على احتساب الهدف باسمه.