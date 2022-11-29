الامارات | مسؤول يوضح موقف بايرن ميونيخ من التعاقد مع كريستيانو رونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أسطورة المنتخب الألماني أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ عن الموقف الرسمي لناديه من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل رسمياً عن مانشستر يونايتد.

وقال أوليفر كان في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "يمكنني استبعاد انتقال رونالدو إلينا.. لقد قررنا ذلك رغم حبنا الكبير له، لكن إستراتيجيتنا مختلفة.. إدارة بايرن ميونيخ لديها أفكار واضحة.. وفلسفتنا قائمة على بناء الفريق والتشكيلة يجب أن نضعها معا".

وكانت أنباء كثيرة قد تم تداولها أخيراً تفيد باقتراب رونالدو من الالتحاق بفريق بايرن ميونيبعد انتهاء كأس العالم.

وأعربت جماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أمنياتها في مواصلة رونالدو مسيرته الكروية مع ناد كبير يؤمن له الاعتزال لاحقاً وهو متوج بالبطولات لضمان مسيرته بشكل لائق.