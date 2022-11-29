شكرا لقرائتكم خبر عن "شيكابالا" يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك في الجزء الأول من مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وانتظم شيكابالا في الجزء الأول من التدريب مع زملائه تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال بنادي الزمالك والذي تضمن بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وكان " شيكابالا" أنهى المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الكتف خلال مباراة إنبي في الدوري .

وخاض شيكابالا تدريبات منفردة بالكرة بعد انتهائه من المشاركة في الفقرة الأولى من المران .

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدور المصري الممتاز.

وكان لاعبو الفريق قد احتفلوا بحصول زملائهم أحمد سيد زيزو ومحمد عواد وحسام عبد المجيد على أوسكار جريدة المساء والكره والملاعب وكذلك أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكره والبرتغالى جيسفالدو فيريرا المدير الفني وقاموا بعمل ممر شرفي لهم قبل بداية المران والتقاط الصور التذكاريه