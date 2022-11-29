شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إبراهيم عادل لقائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار مباريات الدوري الممتاز، وشهدت عودة إبراهيم عادل لاعب الفريق، ويحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في الثالثة إلا الربع من مساء الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الخامسة من مباريات الدوري.

وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس