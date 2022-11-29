شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،تعرف على سبب إحالة تاكيس جونياس مدرب بيراميدز للجنة الانضباط،كولر يُحصّن لاعبى الأهلى ضد الإغراءات الخارجية والمحلية فى يناير.

كولر يُحصّن لاعبى الأهلى ضد الإغراءات الخارجية والمحلية فى يناير

تتجه النية في النادي الأهلي للإبقاء على جميع لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وعدم الاستغناء عن أى لاعب من الفريق، باستثناء محمد محمود لاعب وسط الفريق الذي يبدو أنه سيكون اللاعب الوحيد الذى سيرحل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

تعرف على سبب إحالة تاكيس جونياس مدرب بيراميدز للجنة الانضباط

كشف مصدر باتحاد الكرة سبب إحالة تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح، موضحا أن لجنة الحكام تقدمت بمذكرة ضده بسبب تصريحاته ضد الحكام خلال الفترة الأخيرة.

هنا جودة تتصدر التصنيف العالمى لتنس الطاولة تحت 19 سنة

تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب مصر فى تنس الطاولة التصنيف العالمى للعبة للشابات تحت 19 سنة، للمرة الثانية، حيث سبق وتصدرت التصنيف العالمى تحت 15 و17 و19 سنة، وفقا للاتحاد الدولى لتنس الطاولة.

اتحاد الكرة يجهز لعودة الرخصتين "B" و"C" للمدربين

تستعد إدارة المدربين باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور جمال محمد على، لعودة دورات الرخصة "b " و "c " للمدربين خلال الفترة المقبلة، بعد توقفها مؤخرا.

اختبار طبى لمحمد عبد الغنى لتحديد موقفه من مواجهة المصرى

يخضع محمد عبد الغنى، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى من أجل تحديد موقفه من المشاركة فى مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخميس المقبل.