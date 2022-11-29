شكرا لقرائتكم خبر عن هل تلقى أكرم توفيق عروض احتراف للرحيل عن الأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحق أكرم توفيق، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، الإشادة الكبيرة التى حصل عليها بعد مستواه الرائع في الفترة الأخيرة سواء مع المارد الأحمر أو حتى في صفوف منتخب مصر ليفتح باب التكهنات حول تلقيه عروض إحتراف أوربية للرحيل عن الأهلى ، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: لماذا غاب أكرم توفيق عن مباراة الاهلى الأخيرة بالكأس ؟

ج: أكرم توفيق غاب عن مباراة الاهلى والمقاولون العرب الأخيرة بكأس مصر والتي فاز بها المارد الأحمر بركلات الترجيح بناء على فرمان من السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق لإراحة اللاعب الذى شارك في كل المباريات بالفترة الأخيرة سواء مع الاهلى أو الفراعنة.

س: هل إستعاد أكرم توفيق فورمته الفنية والبدنية ؟

ج: نجح أكرم توفيق فى العودة لمستواه السابق الذى كان عليه قبل الإصابة بالرباط الصليبي، بل إن مستواه حالياً أفضل مما كان عليه قبل الصليبي الذى تعرض له فى يناير من العام الماضي وتسبب فى غيابه عن الملاعب قرابة الثمانية أشهر.

س: هل تلقى أكرم توفيق عروض إحتراف في الفترة الأخيرة ؟

ج: أكد مصدر بالنادى الاهلى أن ناديه لم يتلقى أى عروض إحتراف لنجمه المتألق أكرم توفيق الظهير الايمن للفريق ، وشدد المصدر لـ "الخليج 365"أن اللاعب مستمر مع الفريق وكل تركيزه منصب على إستعادة البطولات للقلعة الحمراء.

س: ماذا قال أكرم توفيق عن عروض الاحتراف ؟

ج: قال أكرم توفيق في تصريحات سابقة للموقع الرسمي لناديه:” أرغب في الاحتراف الخارجي، ولكن لن أخرج إلا بموافقة الاهلى ويكون الجميع في ضهرى خلال هذه الخطوة ، وأوضح :”وأن يكون هناك حالة رضا تام من المسئولين والجماهير قبل خروجي من النادي، ولن أسبق الأوان.. أركز مع الأهلي ولكن يظل طموح الاحتراف قائما بالنسبة لي”.

س: هل تلقى أكرم توفيق عروض خارجية قبل الإصابة بالصليبى ؟

ج: بالفعل تلقى اللاعب عروضا خارجية قبل الإصابة سواء من أوروبا وتحديدا إيطاليا والدوري الإنجليزي إلى جانب عروض من ‏أندية خليجية.

س: ماذا قدم أكرم توفيق مع الأهلى ؟

ج: لعب أكرم توفيق مع الأهلى 70 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4216 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.