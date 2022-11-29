شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري المصري الممتاز، باقامة ثلاثة 3 مواجهات ساخنة ومثيرة، وتبدأ المباريات بلقاء قوي بين حرس الحدود وبيراميدز،فيما يلتقي البنك الأهلي نظيره إنبي، وتختتم المنافسات بمباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة.

وأقيمت الاسبوع الماضى 3 مباريات ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، حيث تمكن فريق بيراميدز من تحقيق فوزه الأول بالبطولة هذا الموسم بتخطيه عقبة البنك الأهلي بثنائية نظيفة، فيما فاز فيوتشر على أسوان بهدفين مقابل هدف، وتعادل الإسماعيلي مع فاركو بهدف لمثله.

ويحتل النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الاتحاد السكندري ثم يتواجد الزمالك وفيوتشر وغزل المحلة في المراكز من الثالث إلي الخامس برصيد 7 نقاط.