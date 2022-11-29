شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. هل أحتسب هدف البرتغال الأول أمام الأوراجوي إلى رونالدو؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن منتخب البرتغال أمس، من تحقيق فوز هام والصعود بشكل رسمي إلى دور ال 16 فى المونديال الحالي بفوزه على منتخب الأوراجوي بثنائية نظيفة، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم قطر 2022.

ليحقق البرتغال فوزه الثاني على التوالي والعلامة الكاملة، ولكن أثار إرتقاء رونالدو فى هدف البرتغال الأول الجدل، حول إذا ما قام اللاعب بلمس الكرة من عدمها، قبل أن يتم إحتساب الهدف لبرونو فيرنانديز فى نهاية الأمر، على إعتبار أن كرستيانو أرتقي دون أن يلمس الكرة.



رونالدو يطالب بإحتساب الهدف له!

وطالب رونالدو من حكم المباراة بعد إطلاق صافرة النهاية، إحتساب هدف المنتخب البرتغالي الأول له، مشيرًا إلى أنه لمس الكرة بالفعل، فعلي الرغم من تأهل البرتغال بشكل رسمي للدور القادم، إلا أن اللاعب يسعي لمواصلة الأرقام القياسية الفردية وتعزيز سجله التهديفي فى مباريات كأس العالم.

حيث سبق ل رونالدو وأن وصل لهدفه الثامن أمام غانا فى الجولة الأولى، بعدما سجل الهدف الإفتتاحي فى المباراة عن طريق ركلة جزاء، ليواصل صراعه الثنائي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي سجل نفس عدد الأهداف فى ثلاث نسخ سابقة من كأس العالم شارك بها اللاعب.



موعد مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب البرتغال نظيره المنتخب الكوري الجنوبي يوم الجمعة القادمة، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.