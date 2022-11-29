الامارات | صراع بين توتنهام وليفربول للحصول على خدمات نجم منتخب المغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى ناديا ليفربول، وتوتنهام، الانجليزيين، اهتماماً بالحصول على خدمات لاعب المنتخب المغربي، سفيان أمرابط، بعد المستوى اللافت الذي ظهر عليه اللاعب رفقة "أسود الأطلس" في مونديال قطر "2022".



وأكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الثلاثاء، أن لاعب فيرونتينا سفيان أمرابط، أصبح محل اهتمام من ناديي ليفربول وتوتنهام، واللذان سيتقدمان بعرض جاد للنادي الإيطالي للحصول على خدمات النجم المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وكشفت الصحيفة ذاتها عن أن رئيس نادي فيرونتينا، روكو كوميسو، لا يريد التفريط في أمرابط، وهو مستعد لتمديد عقده إلى ما بعد يونيو 2025 ومنحه زيادة على راتبه الذي يتقاضاه حاليا