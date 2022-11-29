الامارات | رسالة مؤثرة من والدة الركراكي لابنها قبل مباراة المغرب وكندا.. الله يرضى عليه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعثت والدة مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، برسالة مؤثرة إلى نجلها قبل ساعات من خوض مباراة كندا في المرحلة الأخيرة من دوري المجموعات لمونديال قطر 2022.



نقلت صحيفة المنتخب عن والدة الركراكي تصريحات قالت فيها: " الله يرضي عليه أنا فخورة به وبالمنتخب الوطني، إنه إبني وأنا فخورة به وما يحققه مع المنتخب الوطني المغربي وأتمنى له مشوارا موفقا مع الأسود ويواصل إسعاد المغاربة في باقي المباريات".



وأضافت: " الفريق الوطني شرف كل المغاربة في مونديال قطر 2022، العناصر الوطنية أبلت البلاء الحسن من أجل إسعاد الجماهير في كل مكان ".



وأشارت: "أنا فخورة وسعيدة جدا بما يحققه الفريق الوطني الذي أسعد كل المغاربة وأتمنى أن يحقق الأسود التأهل للدور الثاني حتى تكتمل الفرحة الكبرى ولدينا الثقة في أبنائنا ليكونوا في الموعد".