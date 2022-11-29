شكرا لقرائتكم خبر عن التحكيم والتسوية يقرر إلغاء الجمعية العمومية العادية للجودو ..مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز التحكيم والتسوية للمنازعات الرياضية قرارا بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى للجودو برئاسة مرزوق علي التي كان مقرر لها 10 ديسمبر المقبل وما يترتب عليها من آثار.

جاء ذلك بعد الدعوة المقامة من بعض أندية الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية إلا أن الاتحاد لم يقم بإعلانهم للحضور مما دفعهم لإقامة دعوة بمركز التحكيم والتسوية.

تضمن قرار مركز التحكيم والتسوية بإحالة الشق الموضوعى في الدعوة إلى هيئة التحكيم الموضوعية وفقا لمنطوق القرار.

كان الاتحاد المصرى للجودو قد أعلن عن أن الجمعية العمومية 37 هيئة لها حق الحضور والتصويت ويكتمل النصاب القانوني بحضور 20 هيئة.