شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة كولر لمواجهة أزمة الإصابات والغيابات فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يجد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، أمامه سوى التفكير في سياسة التدوير وتجربة جميع لاعبي الفريق من أجل مواجهة أزمة الغيابات والإصابات التي ضربت الفريق مؤخراً.

ويعاني الأهلي من أزمة الإصابات والغيابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة وحرمته مع بعض لاعبيه الأساسيين.

ويحصل لاعبو الأهلى على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم، الثلاثاء، لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف تدريباته صباح غد الأربعاء، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي و السلام.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر، بعدما تغلب على المقاولون العرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على استاد الأهلي و السلام.

وأعلن مارسيل كولر أنه سيعتمد على سياسة التدوير بين اللاعبين من أجل مواجهة مأزق الأجهاد الذي يواجه اللاعبين ويُعرّضهم للإصابات.

وقال كولر عقب مباراة المقاولون: «أجريت تغييرات على التشكيل بسبب ضغط المباريات في الفترة المقبلة، ولا أريد أن أخسر لاعبًا ، وقال : بدأت منذ مباراة المقاولون العرب التدوير بين اللاعبين وهو أمر مهم بالنسبة إليَّ مع ضغط المباريات الفترة المقبلة لتجهيز جميع اللاعبين.. أيضًا كان هناك إصابات داخل صفوف الفريق وتم منح الفرصة لهم من أجل تجهيزهم».

وأشار المدير الفني إلى أنه عندما يكون هناك أربعة أسابيع راحة، أي فريق يحتاج إلى وقت لاستعادة مستواه، وأن مباراة المقاولون درس للاعبين لتقديم الكرة المعتادة للفريق وحسم المباريات مبكرًا من خلال استغلال الفرص المتاحة.