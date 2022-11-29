مصطفى جمال: لقاء الحرس أمام بيراميدز "عنق زجاجة"

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى جمال لاعب نادي حرس الحدود أن مباراة فريقه أمام بيراميدز المقرر لها غدا الأربعاء هي تحدي بير للاعبين والجهاز الفني من أجل تصحيح المسار في بطولة الدوري بعد بداية متعثرة في الانطلاقة.

وقال جمال في تصريحات صحفية: " دون شك هو لقاء صعب وعنق زجاجه ولكن ندخله بمعنويات مرتفعة وصفوف مكتملة عقب الفوز على الداخلية منذ ايام في كاس الرابطة واحرازنا هدفين بعد ثلاث لقاءات في الدوري صيام عن التهديف".

وتابع جمال: "وصل الفريق الى درجه من الانسجام والتماسك يجعلنا ندخل لقاء بيراميدز عازمين على الفوز، نحترم الخصم ونعرف قد راته لكننا نثق في قدراتنا".