شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الرياضية تطلق مؤتمر التوظيف المهنى الرياضى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن الرياضية برئاسة فتحى ندا ، عن إطلاق أكبر وأهم مؤتمر للتوظيف المهني الرياضي بعنوان ” مؤتمر التوظيف والتوصيف المهني في المجال الرياضي “(الجمهورية الجديدة )” يوم الأربعاء بأحد فنادق الغردقة بمشاركة واسعة لكليات التربية الرياضية بقطاع الصعيد والكلية الأم الهرم وبنات الجزيرة..و الأزهر بنين والازهر بنات والنقابات الفرعية بقطاع الصعيد والجيزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تبادل الرؤي والخروج بالعديد من التوصيات تماشياً مع رؤية القيادة السياسية نحو التوظيف الأمثل وإستغلال كافة المقومات والإستفادة من علوم وتكنولوجيا الرياضة لخدمة المجتمع.

يأتي المؤتمر لطرح العديد من الأفكار والحلول الملموسة لإتاحه فرص إستثمار وعمل مستدامه لطلاب وخريجي كليات التربية الرياضية بجانب فتح قنوات الإتصال بسوق العمل من أجل التمكين الوظيفي وخفض نسبة البطالة بين جهات العمل والباحثين عن الوظائف وكيفية إستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعي في التوظيف الرياضي.