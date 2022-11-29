شكرا لقرائتكم خبر عن صانع ألعاب الإسماعيلى يخطط لخطف أنظار جاريدو فى موقعة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد عبد السميع صانع ألعاب الإسماعيلي الشاب، تألقه خلال التدريبات الحالية لفريقه سعيًا للحفاظ على تواجده ضمن تشكيلة الدراويش الأساسية.

وكان اللاعب قد شارك فى مباراة فريقه الأخيرة ضد فاركو والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما ضمن منافسات الدوري العام، وذلك طوال الـ 90 دقيقة.

ورفع ” عبد السميع ” رصيده من المشاركات مع الإسماعيلي خلال مسابقتي الدوري العام وكأس مصر إلى 21 لقاء فى ثالث موسم له مع الفريق الأول للدراويش.