اتحاد الكرة يكشف سبب إحالة مدرب بيراميدز للانضباط..وكولر يحصن لاعبى الأهلى من إغراءات يناير.." النشرة الرياضية"

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يكشف سبب إحالة مدرب بيراميدز للإنضباط..كولر يحصن لاعبى الأهلى من إغراءات يناير .

تتجه النية في النادي الأهلي للإبقاء على جميع لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وعدم الاستغناء عن أى لاعب من الفريق، باستثناء محمد محمود لاعب وسط الفريق الذي يبدو أنه سيكون اللاعب الوحيد الذى سيرحل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ورغم تلقى أكثر من لاعب عدة عروض خلال الفترة الأخيرة من أندية محلية وخارجية، في مقدمتهم أكرم توفيق، وزياد طارق وشادي رضوان ومحمد مجدي أفشة والمالي ديانج، إلا أن النية تتجه فى القلعة الحمراء لبقاء جميع اللاعبين بسبب حاجة الفريق لجهودهم، خاصة أن الفريق سيخوض الفترة المقبلة ارتباطات قوية على الصعيد المحلي، بجانب استكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث يبدأ الفريق منافسات دور المجموعات الذي تأهل له بعد تخطي عقبة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 للبطولة.

ويبقى محمد محمود الاستثناء الوحيد الذى لا يُمانع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق رحيله فى الشتاء، وأبلغ إدارة الأهلي بهذه الرغبة، فيما يرفض المدير الفني رحيل باقي اللاعبين وتمسك ببقائهم جميعاً.

كشف مصدر باتحاد الكرة سبب إحالة تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح، موضحا أن لجنة الحكام تقدمت بمذكرة ضده بسبب تصريحاته ضد الحكام خلال الفترة الأخيرة.

وتابع المصدر أن جونياس سبق وهاجم الحكام المصريين، وقال إن الحكام الأجانب أفضل منهم، وأن الحكم أمين عمر حرم فريقه من فوز كبير على البنك الأهلى فى الموسم الماضى.

يخضع محمد عبد الغنى، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى من أجل تحديد موقفه من المشاركة فى مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخميس المقبل.

وتعرض عبد الغنى لإصابة فى العضلة الخلفية أدت لابتعاده عن المشاركة مع فريقه فى الفترة الماضية، وانتهى اللاعب من أداء البرنامج التأهيلى وأصبح جاهزًا للمشاركة إلا أن الجهاز الفنى قرر خضوع اللاعب لاختبار قبل تحديد موقفه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب مصر فى تنس الطاولة التصنيف العالمى للعبة للشابات تحت 19 سنة، للمرة الثانية، حيث سبق وتصدرت التصنيف العالمى تحت 15 و17 و19 سنة، وفقا للاتحاد الدولى لتنس الطاولة.

وجاء تصدر هنا جودة للتصنيف العالمى قبل أيام من انطلاق بطولة العالم للناشئات فى تونس والتى تقام الشهر المقبل.

شاركت هنا جودة فى بطولة البرتغال الدولية، وحققت خلالها ميداليتين فضية وبرونزية، حيث توجت بالفضية فى منافسات تحت 15 سنة، والبرونزية في منافسات تحت 19 سنة.