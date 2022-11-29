شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يخضع لتدريبات تأهيلية فى البنك الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طبيب الفريق خلال المرحلة المقبلة استعدادا للمشاركة في المران الجماعى والمباريات.

ويعانى محمد أبو جبل من الإصابة بكدمة في الكتف و التي على أثرها غاب عن مباراة الفريق أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر.

ويسعى خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، لاستعادة نغمة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة عقب الهزيمة أمام بيراميدز مباراتين متتاليتين والتى على إثرها ودع بطولة كأس مصر.

ويسعد فريق البنك الأهلى حاليا لملاقاة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ5 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الثالثة إلا الربع عصرا.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط حيث تمكن من الفوز فى مباراة واحدة أمام سيراميكا و التعادل فى مباريتين أمام فاركو وسموحة والخسارة فى مباراة واحدة أمام بيراميدز.