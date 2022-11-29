شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. سواريز يعلن التحدي بعد الهزيمة أمام البرتغال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد لويس سواريز مهاجم المنتخب الأوروجوياني لكرة القدم، على أن بلاده لم تقدم مستوى جيد أمام البرتغال، وعليهم الاتحاد من أجل العبور للدور المقبل من كأس العالم قطر 2022.

وقال سواريز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الهزائم مؤلمة، خاصة في كأس العالم، وحان الوقت الآن لنتحد معا كلاعبين، ولا نبحث عن مزيد من الأعذار".

وأتم نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق: "الفوز والتأهل لدور الـ16 هو هدفنا، سنفعل كل شيء من أجل ذلك، أمامنا مباراة أخيرة سنخوضها من أجل الفوز فقط".

وتجمد رصيد أوروجواي عند نقطة واحدة في المركز الأخير، وباتت فرصتها ضعيفة في التأهل لدور الـ16 من مونديال قطر، حيث تحتاج للفوز أمام غانا مع فوز البرتغال أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة".

وحقق المنتخب البرتغالي، فوزًا هامًا أمام المنتخب الأوروجوياني، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت امسغ الإثنين على ملعب لوسيل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأحرز برونو فيرنانديز هدف الفوز لصالح البرتغال، في الدقيقة 53 من عمر المباراة قبل أن يضيف برونو ميجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+3 من اللقاء، لتحصد البرتغال ثلاث نقاط جديدة في دور المجموعات، تؤهله إلى دور الستة عشر بشكل رسمي.

ورفع منتخب البرتغال بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب ويحسم تأهله رسميًا، فيما تراجع منتخب أوروجواي إلى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة خلف منتخب غانا صاحب الوصافة برصيد 3 نقاط، فيما احتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الأخير برصيد نقطة واحدة وخرج بصورة نهائية عن المنافسات.