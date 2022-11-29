شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتأهب لخطف نكونكو فى الإنتقالات الشتوية القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود رغبة قوية من مسئولى تشيلسي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كريسوفر نكونكو،نجم نادي لايبزيج خلال المريكاتو الشتوي القادم، فعلي الرغم من تعرض اللاعب للإصابة فى الوقت الحالي وعدم مشاركته فى المونديال، إلا أن مسئولى "البلوز" حريصون على ضم اللاعب.

وأفادت التقارير ان تشيلسي ليس النادي الوحيد الذي يرغب فى التعاقد مع نكونكو خلال الفترة الحالية، خاصة أن أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مهتمة بالتعاقد مع اللاعب خلال المريكاتو القادم، لا سيما أن اللاعب يقدم مستوي ثابت وأكثر من رائع مع فريقه الألماني منذ الموسم الماضي.



بوتر يمنح الضوء الاخضر لضم اللاعب

ومنح المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني لتشيلسي، الضوء الأخضر لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تراجع السجل التهديفي لمهاجمي الفريق فى المباريات الأخيرة للفريق اللندني فى الدوري الإنجليزي، الشئ الذي تسبب فى عدم تحقيق "البلوز" لأي إنتصار منذ الجولة التاسعة.



موقف لايبزيج من رحيل اللاعب!

وعلى الجانب الآخر، يري مسئولي لايبزيج أنه من الصعب رحيل اللاعب فى المريكاتو الشتوي القادم، نظرًا لأهميته الكبيرة للفريق الألماني، مع إمكانية السماح برحيله فى نهاية الموسم الجاري، خاصة أنه من المتوقع أن لا تقل قيمة رحيل اللاعب عن 80 مليون يورو.