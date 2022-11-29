«بسبب أحد المحامين والتصريح بوجود جريمة زنـا» .. اتحاد كرة القدم تسرع في إعلان رحيل أحد مسئوليه

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم تسرع في إعلان رحيل أحد مسئوليه بسبب خروج أحد المحامين والتصريح بوجود (جريمة زنـا)، اتضح بعد ذلك أنها أمور كاذبة وغير حقيقية.

وقال شبانة في تصريحات برنامجه بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة ETC: "انا متحفظ في ذكر تلك الأمور، ولكن هناك محامي خرج لإشعال الأمور، وثم تراجع عن موقفه، مبديا آسفه بعدما تلقى معلومات كاذبة من أحد الأشخاص".

واضاف: " لم يكن على اتحاد الكرة أن يتسرع في إعلان رحيل المسئول، وكان عليه أن يتم إيقافه فقط عن العمل لحين ظهور الحقيقة".

أزمة كهربا

وفي سياق آخر ، كشف محمد شبانة تفاصيل وكواليس جديدة بشأن أزمة تسديد غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، والمعاقب بغرامة مالية من جانب المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي الزمالك.

وقال محمد شبانة، إن كهربا سيسدد نصف الغرامة المالية، وليس له علاقة بالنادي البرتغالي سواء تم غلقه أو إشهار إفلاسه أو غير ذلك، مشيرا إلي أنه يتحدث بمعلومات حصل عليها المحامي السويسري بصفة رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتابع: إذا كان اللاعب لديه أزمة في السداد فله الحق أن يطلب من فيفا أمرين، الأول تقسيط المبلغ ووقتها سيلزم الاتحاد الدولي بتقسيط الغرامة المالية، والثاني، إلزام نادي الأهلي بالتعهد بسداد الغرامة المالية لنادي الزمالك، وأن يكون الأحمر هو الضامن للسداد مع الأبيض.

وأكمل: المفاجأة أن كهربا لن يفعل ذلك رغم أن فيفا دائما ينحاز للاعبين، كما أن اللاعب من حقه أن يطلب اللعب قبل سداد المبلغ كاملا.

وواصل: في حال جدولة الغرامة وسداد القسط الأول، فمن حقه المشاركة في المباريات، وأن المبلغ سيسدد في الحساب المجمد عليه، ولن يتم سحب أي أموال من اللاعب.

واختتم: القول الفصل إنه خلال أيام سيتم تسديد الغرامة وسيعلن كهربا في بيان رسمي ذلك ولن يعلن الأهلي أي شىء آخر.