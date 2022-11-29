شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري المصري، حيث يستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية. موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري المصريويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1. موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري المصريويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة غدا بعد الفوز على المصري في بطولة كأس مصر.





مباراة الزمالك والمصري قبل مواجهة الطلائعوانتهى لقاء الزمالك أمام نظيره المصرى البورسعيدى بفوز الأبيض وصعوده الى الدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر بهدف نظيف أحرزه سيد نيمار فى المباراة التى اقيمت بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويواجه الزمالك في نصف النهائي الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي، والتى تقام فى الخامسة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى.