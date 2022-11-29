شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات شرسة فى اليوم الأول من بطولة كأس الرئيس للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية على ميادين العاصمة الادارية الجديدة خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتي 4 ديسمبر المقبل.

وينطلق اليوم بتدريبات غير رسمية لمنافسات البندقية 50 متر 3 أوضاع، والاجتماع الفني لمنافسات البندقية والمسدس وتراب "سكيت".

وعلى مستوى المسابقات تنطلق اليوم منافسة قوية في المسدس 25 متر، وتليها مراجعة الأسلحة.

وتحظى البطولة بحضور قوي من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 140 رامٍ ورامية من 49 دولة، وهي النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو ، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.‏

وأشار حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية إلى تجهيز كافة الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم والتي تضم أيضًا مسؤولين من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية وأفضل الرماة عالميا.

ونوه حسني، إلى أن الاتحاد المصري للرماية يسخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.