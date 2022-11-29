موعد مباراة الأهلى والطلائع في الجولة الخامسة بالدوري المصري

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلى والطلائع في الجولة الخامسة بالدوري، حيث يستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الجمعة 2 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.

موعد مباراة الأهلى والطلائع في الجولة الخامسة بالدوري

فى الدورى المصرى، خاض الأهلى 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكراً للغاية على الصدارة، مستغلاً تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب.

أبرز غيابات الأهلى أمام الطلائع

ويغيب عن الأهلى في مباراة الطلائع ، التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك في كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل.

موعد مباراة الأهلى والطلائع في الجولة الخامسة بالدوريالأهلي استطاع أن يحقق الفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في دور الـ8 من بطولة كأس مصر، ليتأهل ويواجه سموحة في دور قبل النهائي.