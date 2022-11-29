- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والطلائع في الجولة الخامسة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلى والطلائع في الجولة الخامسة بالدوري، حيث يستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الجمعة 2 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.
موعد مباراة الأهلى والطلائع في الجولة الخامسة بالدوري
فى الدورى المصرى، خاض الأهلى 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكراً للغاية على الصدارة، مستغلاً تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب.
أبرز غيابات الأهلى أمام الطلائع
ويغيب عن الأهلى في مباراة الطلائع ، التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك في كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل.
موعد مباراة الأهلى والطلائع في الجولة الخامسة بالدوري
الأهلي استطاع أن يحقق الفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في دور الـ8 من بطولة كأس مصر، ليتأهل ويواجه سموحة في دور قبل النهائي.
وتلقى الجهاز الفني للأهلي تطمينات من الخبير النمساوى الذى أشرف على فحوصات خضع لها أيمن أشرف مدافع الفريق مؤخراً لمعرفة سبب الآلام التى شعر بها اللاعب خلال الفترة الماضية فى الركبة.
وأكد الخبير النمساوى للأهلى أنه لا يعانى من إصابات في الركبة وأن الأمر لا يتعدى مجرد آلام بسيطة تحتاج للتأهيل عدة أيام فقط، موضحاً أن حالة مدافع الأهلي مُطمأنة لذا تم إستبعاد فكرة التدخل الجراحي لمواجهة آلام الركبة التى شعر بها اللاعب على مدار الشهور الماضية وشارك بها فترة طويلة.