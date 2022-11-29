شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يجتمع باتحاد الكرة غدا لتحديد ملامح معسكر منتخب الشباب فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب اجتماعا مع مسئولي اتحاد الكرة غدا الأربعاء للاتفاق على موعد وخطة معسكر منتخب الشباب في ديسمبر المقبل استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر فبراير من العام القادم.

ويسعى جابر للاتفاق على خارطة الطريق في المعسكر المقبل، خاصة وأنه قد يكون الأخير قبل انطلاق البطولة القارية التي تقام لأول مرة بمشاركة 12 منتخبًا.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب فعالياتها على الملاعب المصرية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبلين، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد القرعة الخاصة بالبطولة عقب انتهاء التصفيات، وتحديد الفرق الأحد عشر المتأهلة للنهائيات.

وتشهد بطولة أمم أفريقيا للشباب في نسختها القادمة مشاركة 12 منتخبًا، يمثلون كافة مناطق القارة السمراء ستتحدد هويتهم بانتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر البطولة المقبلة هي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، فيما ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا في وقت لاحق من ذلك العام.