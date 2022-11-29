شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. عبده نصحى من جزار فى المدبح إلى بولارس الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو عبده نصحى نجم الزمالك السابق.

حكاية نجم.

المولد والنشأة

ولد عام 1939 بحى المدبح وكان والده شيخ الجزارين وأحد مشجعى القلعة البيضاء، فانضم اللاعب إلى ناشئى الزمالك وهو فى الخامسة عشرة من عمره.

مشواره مع الزمالك

تألق نصحى مع الزمالك حتى شارك مع الفريق الأول وأحرز العديد من البطولات مع الفريق، منها 3 بطولات دورى، و6 مسابقات كأس مصر.

أهم ألقابه

لقبه النقاد الرياضيون بـ"بولاريس" نسبة إلى الصاروخ البالستى المشهور بالقوة نظرا لتسديدات اللاعب القوية.

المشاركة السينمائية

وخلال مسيرته شارك عبده نصحى فى أحد الأفلام السينمائية أمام سميرة أحمد وعصام بهيج نجم الزمالك أيضا، وهو "حديث المدينة" بجانب عدد من نجوم الفريق .

الوفاة

وتوفى نصحى عام 1992 بعد مشاور حافل من البطولات مع القلعة البيضاء.