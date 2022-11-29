شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه .. توصية مسابقات السلة لعقوبة لاعب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع عمرو الجندى لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى إلى التحقيق في اتحاد السلة، على خلفية ما قام به اللاعب فى المباراة النهائية لدورى المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

علم ”الخليج 365” أن لجنة المسابقات باتحاد السلة أوصت بإيقاف اللاعب مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيها، على أن يتم مناقشة التوصية من جانب مجلس إدارة الاتحاد سواء باقرارها والموافقة عليها أو بتخفيضها.

ونجح فريق رجال سلة الأهلى فى التتويج باللقب بعد الفوز على الاتحاد فى لقاء الإياب بنتيجة 64-59، بعد أن كان قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 76-88، بينما حقق فريق مرتبط 16 سنة بالأهلى الفوز على الاتحاد ذهابًا بنتيجة 81-65 وإيابًا بنتيجة 70-62.‏