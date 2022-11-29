شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يكشف موعد السفر لأسوان لمواجهة تماسيح النيل بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر الجهاز الفني بنادي فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا على السفر صباح غدًا الاربعاء لأسوان، قبل مواجهة فريقها بالجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في الثالثة إلا ربع من عصر الخميس بستاد أسوان.

ويخوض فاركو تدريبه الختامي الاربعاء بأسوان عقب الوصول مباشرة، استعدادًا لمباراة الخميس.

يحتل فاركو المركز السادس ببطولة الدوري برصيد 6 نقاط، من 3 تعادلات مع البنك الأهلي 1/1 والمقاولون العرب 0/0 والإسماعيلي 1/1 وفوز وحيد على حرس الحدود 1/0.