شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا غدا استعداداً لمواجهة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاسماعيلى بقيادة الاسباني خوان جاريدو، غدا الأربعاء معسكرا مغلقا بمقر النادي استعدادًا لمواجهة سموحه ضمن منافسات الدوري العام.

حيث يرغب ” جاريدو ” وجهازه المعاون فى إقامة المعسكر مبكرا لزيادة التركيز لدي اللاعبين بالإضافة إلى ابعادهم عن أي موشرات خارجية بجانب عقد العديد من الجلسات النظرية والتحفيزية.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق سموحة يوم الجمعة القادم على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ 5 من عمر المسابقة المحلية.

ويذكر أن الدراويش قرر تعديل برنامج التدريبات الجماعية لتقام فى نفس موعد المباراة المقبلة، وذلك فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا.

وبدأ جاريدو، فى دراسة ومتابعة التسجيلات لفريق سموحه قبيل المباراة التى ستجمعهما يوم الجمعه المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، يأتى ذلك من أجل رصد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس تمهيداً لإستغلالها في الفوز من أجل العودة لمسار الإنتصارات من جديد لتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

ويواصل الإسماعيلي تدريباته الجماعية فى الوقت الحالي بعدما رفع معدل اللياقة البدنية على لاعبيه بتطبيق نظام اليوم الكامل بإقامة التدريبات على فترتين.

والجدير بالذكر أن الدراويش يتطلع لإستعادة مسيرة الإنتصارات الغائبة منذ آخر ثلاث جولات بالهزيمة من الأهلي وغزل المحلة والتعادل مع فاركو.